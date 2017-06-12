قضت محكمة جنح أكتوبر بقبول استئناف نيابة أكتوبر على إخلاء سبيل «عريس أكتوبر» وصديقه، المتهمين في قضية إطلاق النيران على الطفل يوسف العربي، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، وقررت استمرار حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت المحكمة أمرت بإخلاء سبيل «علاء.ا» خال العريس، أمس الأول. وجددت نيابة أول أكتوبر التي تتولى التحقيقات قرارها بضبط وإحضار ضابط شرطة بمديرية أمن الفيوم، وطالب بكلية الحقوق، على ذمة القضية. ويواجه المتهمون ارتكاب جريمة القتل الخطأ وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.