أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم وضع منظومة جديدة وآليات غير مسبوقة؛ للقضاء على محاولات تسريب الامتحانات ومكافحة الغش، ونجحت تلك المنظومة في منع التسريب نهائيًا، ويأتي ذلك ثمرة للإجراءات السابق اتخاذها من الوزارة قبل انعقاد الامتحان بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وشددت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، على إصرارها على مواصلة ما تم تحقيقه من نجاح وانضباط بامتحانات الدور الأول التي بدأت يوم الأحد الموافق 4 يونيو، والتي أدى خلالها 592 ألفا و474 طالبا الامتحان في مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والاقتصاد، واللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء، والتاريخ.

وأكدت عدم حدوث أي تسريب نهائيًا خلال تلك الامتحانات، ونجحت الوزارة خلالها في التصدي بشكل حاسم لحالات الغش الفردية، التي تمت أثناء انعقاد الامتحانات، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية؛ حيث تم ضبط تلك الحالات التي عملت على الإخلال بنظام الامتحان عن طريق القيام بعدة محاولات للغش الإلكتروني، عبر التقاط صور لأجزاء محدودة من ورقة الأسئلة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إحباط تلك المحاولات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، قبل نجاحها في تلقي إجابات تلك الأسئلة، وتقوم وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها بتتبع مواقع التواصل الاجتماعي، التي يقوم القائمين على إدارتها بمحاولة استخدمها في تسهيل الغش الإلكتروني.

وطالبت الوزارة، في بيانها، مختلف وسائل الإعلام المصري النزيهة، مراعاة الفرق بين تسريب الامتحان ومحاولات الغش الإلكتروني أثناء انعقاد الامتحان عند تناول أي أخبار أو معلومات تتعلق بامتحانات الثانوية العامة قبل نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بامتحانات الثانوية العامة.

وكذا الرجوع إلى الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر أية بيانات لم يتم التأكد من صحتها، وذلك حفاظًا على تحقيق الاستقرار والهدوء النفسي لأبنائنا الطلاب وأسرهم، وحرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق فيما بينهم.

كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور وأبنائهم طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء تلك المحاولات الخادعة التي تستهدف ابتزازهم ماديًّا، وتناشدهم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للإخلال بنظام الامتحان أو تسهيل عملية الغش الإلكتروني أثناء انعقاد الامتحان، وذلك على الأرقام التالية لغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة: 27957305/27957628/27941089/27957592/27957431/27957631 أو على الخط الساخن للوزارة رقم/ 19126.