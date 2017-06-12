أستاذ تاريخ يروي قصة سعودية «تيران وصنافير»

قال الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، إن جزيتى تيران وصنافير تنتميان إلى مملكة الحجاز والتى كانت تمتد شمالًا وحتى تصل إلى غزة، مؤكدًا أن الممكلة ...