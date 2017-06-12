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البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن "تسهيل التجارة"
مجلس النواب‎

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن "تسهيل التجارة"

2017-06-12 16:10:06
أ ش أ

وافق مجلس النواب اليوم /الإثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالى (إندونيسيا) في ديسمبر 2013.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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