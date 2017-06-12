قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نعمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، وأن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود.

وأضاف السيسي، خلال كلمته فى القمة “الألمانية - الأفريقية” المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، أنه يجب وقف مصادر تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا كبيرًا أمام دول العالم.