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السيسي يناشد «العالم»: يجب وقف منابع «تمويل الإرهاب»
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يناشد «العالم»: يجب وقف منابع «تمويل الإرهاب»

2017-06-12 16:06:06

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نعمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، وأن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود.

وأضاف السيسي، خلال كلمته فى القمة “الألمانية - الأفريقية” المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، أنه يجب وقف مصادر تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا كبيرًا أمام دول العالم.

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