 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 04:23 مساءً
روابط سريعة
مقتل 4 مسلحين في اشتباك مع الشرطة الإيرانية جنوب البلاد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مقتل 4 مسلحين في اشتباك مع الشرطة الإيرانية جنوب البلاد

2017-06-12 16:05:24
أ ش أ

قُتل 4 مسلحون، اليوم الاثنين، في اشتباك مع قوات الشرطة الإيرانية في المنطقة الجبلية القريبة من رودان، أثناء سيرهم باتجاه ميناب في محافظة هرمزكان بجنوب إيران.

وقالت مصادر مطلعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية اليوم الاثنين، إنه لم يتم التأكد من صلة المسلحين بتنظيم “داعش” الإرهابي؛ إلا أنهم كانوا يمارسون السطو المسلح على الرعايا الأفغان الذين يتنقلون في المنطقة بصورة غير شرعية.

وأضاف قائد قوات الشرطة في محافظة هرمزكان العميد عزيزالله ملكي، إن قوات الشرطة في قضاء رودان نجحت في قتل هؤلاء المسلحين في عمليات مباغتة وبفضل المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها.

وأضاف ملكي أن هؤلاء المسلحين كانوا يحملون علم تنظيم “داعش” وكمية كبيرة من المتفجرات، ما سبب الشعور بالهلع بين الناس.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3