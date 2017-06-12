قُتل 4 مسلحون، اليوم الاثنين، في اشتباك مع قوات الشرطة الإيرانية في المنطقة الجبلية القريبة من رودان، أثناء سيرهم باتجاه ميناب في محافظة هرمزكان بجنوب إيران.

وقالت مصادر مطلعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية اليوم الاثنين، إنه لم يتم التأكد من صلة المسلحين بتنظيم “داعش” الإرهابي؛ إلا أنهم كانوا يمارسون السطو المسلح على الرعايا الأفغان الذين يتنقلون في المنطقة بصورة غير شرعية.

وأضاف قائد قوات الشرطة في محافظة هرمزكان العميد عزيزالله ملكي، إن قوات الشرطة في قضاء رودان نجحت في قتل هؤلاء المسلحين في عمليات مباغتة وبفضل المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها.

وأضاف ملكي أن هؤلاء المسلحين كانوا يحملون علم تنظيم “داعش” وكمية كبيرة من المتفجرات، ما سبب الشعور بالهلع بين الناس.