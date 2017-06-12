أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك مساعي تبذل لتسلم الفريق الأول لكرة القدم درع الدوري في مباراة إنبي المقرر لها 26 يونيو الجاري ضمن الجولة 32 للبطولة.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، أن هناك بعض المشاورات ليتسلم الأهلي درع الدوري في احتفالية صغيرة على هامش مباراة إنبي.

وكان الأهلي حسم لقب الدوري للعام الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

من جانبه ، قال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي إنه نجح في تغيير حجز تذاكر طيران الفريق الأول لكرة القدم للمغرب، إلى الثامنة صباح السبت المقبل.

وأوضح عدلي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، طلب تعديل موعد السفر إلى المغرب بعد تقديم موعد مباراة الوداد بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا لتقام يوم 20 يونيو بدلا من يوم 21 يونيو الجاري.

وأضاف مدير العلاقات الخارجية بالأهلي، أنه وجد تعاونا كبيرا من جانب مسئولي مصر للطيران الذين قاموا بتغيير تذاكر البعثة المكونة من 45 فردا، ليكون سفر الفريق في الثامنة صباح السبت بدلا من الأحد.

وأشار عدلي إلى أنه قام بتغيير حجز فندق الفريق في المغرب إلى فندق آخر قريب من ملعب المباراة؛ حتى يتوفر للاعبين أكبر قدر من الراحة وعدم الإرهاق قبل المباراة.