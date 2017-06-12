ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعا خلال جلسة الحكومة، أمس الأحد، الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد نتنياهو أنه أبلغ سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال اللقاء معها في الأسبوع الماضي، أنه حان الوقت لكي تفحص الأمم المتحدة استمرارية عمل “أونروا”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه “منذ الحرب العالمية الثانية يوجد ملايين اللاجئين الذين تتعامل معهم مفوضية عليا في الأمم المتحدة، وللفلسطينيين توجد مفوضية منفصلة وهي أونروا التي يسود فيها الكثير من التحريض على إسرائيل.. إنها تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها ولذلك يجب تفكيكها ودمج أجزائها في المفوضيات الأخرى للأمم المتحدة”.

وهاجم نتنياهو حركة “حماس”، في أعقاب اكتشاف نفق تحت مدرسة في قطاع غزة، قائلا إن “حماس تستخدم المدرسة كدرع بشري.. هذا عدو نحاربه منذ سنوات كثيرة ويرتكب جريمة حرب مزدوجة.. إنه يهاجم المواطنين الآبرياء، ويستخدم الأولاد كدرع بشري .. لقد وجهت المدير العام لوزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي إلى مجلس الأمن الدولي”.