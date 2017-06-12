قال المستشار محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف أن تمسك قطر برأيها وعدم تفهمها للموقف العربى يدخلها فى إشكاليه تؤكد كل الدلائل القاطعه أنها دولة داعمة للإرهاب، مشيرا إلى أنه لو لم تكن قطر داعمه للإرهاب لكانت قبلت الوساطة الكويتية لحل الأزمة من أجل الشعب القطرى.

وأشار الجمل فى بيان صحفى له إلى أن تعنت أمير قطر وتمسكه بوجهه نظره الخطأ تأكيد على أنه رجل غير محنك سياسيا ولايستحق أن يقود دولة ، لأنه يجر شعبه إلى مهاترات دولية هو فى غنى عنها ولا يستطيع الصمود امامها.

واكد رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف أن تمسك قطر بتركيا وإسرائيل دليل على أن المخطط الصهيونى و الشيعى فى المنطقة له بالغ الأثر وهو المحرك الأول لقطر وحكامها.

وأوضح أن الشعب القطرى يجب أن يعلم أن كل الحكومات والشعوب العربية لن تقبل المساس بأى مواطن قطرى أو تضر بمصالحه من قريب او بعيد ، موجها رسالة لبعض المتعاطفين مع قطر ضد القرار العربى بمقاطعتها بأنه عندما يوجد الإرهاب فلا تتحدث الدول عن الحلول الضعيفة.