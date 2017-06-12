قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حريصة على دفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بعدة جهود في إطار التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل وتضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا بحلول 2030.

وأضاف في كلمته بقمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، اليوم الإثنين، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات النقدية والمالية والاجتماعية وتطبيق حزمة من الاصلاحات الهيكلية، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع دور القطاع الخاص، كما تعمل مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتستوعب الفئات الفقيرة.