أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

وأحال عبد العال –خلال جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وتعديل الحد الأدنى للعلاوة الدورية من قانون الخدمة المدنية بمنح علاوة غلاء استثنائية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتضمنت الإحالات عدة قرارات لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة والذي ستتيح بمقتضاه للوكالة الفرنسية تسهيلا إئتمانيا بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بالموافقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق الثقافي الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959 والذي يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.