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"التضامن": معاشات يوليو في موعدها إلا إذا صدر قانون العلاوة
غادة والي وزيرة التاضمن اﻻجتماعي‎

"التضامن": معاشات يوليو في موعدها إلا إذا صدر قانون العلاوة

2017-06-12 15:48:37
أ ش أ

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو في موعدها المقرر كالمعتاد وهو يوم 10 من نفس الشهر ، موضحة أنه لا يمكن تقديم موعد صرفها إلا إذا صدر القانون الخاص بالعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات.

وقالت غادة والي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه حال إقرار قانون العلاوة سيتم صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المقدرة بـ 15% وبحد أدنى 130 جنيها مع معاشات شهر يوليو المقبل .. مشيرا إلى أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ ٩ ملايين تقريبا ويصرفون ١١ مليار جنيه شهريا.

وأضافت أنه هناك 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فيما يوجد نحو 4 ملايين مواطن يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينية من جميع مكاتب البريد، أما من يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك فعددهم 2.5 مليون بتكلفة شهرية تقارب الـ11 مليار جنيه.

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