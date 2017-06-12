قال ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه تم حصر الأراضى المنهوبة والمتعدى عليها بالدولة منذ اليوم الأول الذى دعا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة استعادة أراضى الدولة، لافتًا إلى أن لجنة الحصر أكدت أن هناك 22 ألف فدان أراضى زراعية و8 ملايين متر مربع أراضى مبانى متعد عليها.

وأضاف الدسوقى خلال مداخلة على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم تنفيذ واستعادة مساحات أكثر كثيرًا من الحصر حيث تم استعادة ما يفوق من 71 ألف فدان زراعى، ومليون متر مربع أراضى مبانى، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط استقبلت المواطنين المتقدمين طواعية لتقنين أوضاعهم، حيث أن المواطن يقدم جميع مواصفات حالة التعدى ونوعها ، ومساحتها، بالإضافة إلى تعهد المواطن على دفع الثمن عند التسليم للجهات المختصة .

وأكد محافظ أسيوط ، أنه تم تقنين أوضاع 13 ألف قطعة أرض مبانى، و130 ألف فدان طلبات تقنين تعدى بالزراعة منزرع منها أكثر من 60 ألف فدان بالفعل.

وفى سياق آخر أكد ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أنه سيتم إنشاء أكبر كاتدرائية فى الصعيد بالمحافظة.