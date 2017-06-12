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مارسيليا يسعى لخطف جوهرة توتنهام
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مارسيليا يسعى لخطف جوهرة توتنهام

2017-06-12 15:51:49

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مارسيليا يرغب في التعاقد مع لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير موسى سيسوكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة صنداي بيبول أن فريق الجنوب الفرنسي ينوي التوقيع مع اللاعب الدولي في الميركاتو الصيفي الجاري وذلك في إطار رغبته في تقوية صفوفه.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة مارسيليا تريد استغلال موقف سيسوكو في السبيرز حيث لا يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في التشكيل الأساسي.

الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية قد ربطت لاعب نيوكاسل السابق بالانتقال إلى أندية كبيرة مثل ريال مدريد وميلان بالإضافة إلى بعض العروض في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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