قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان اللجنة وافقت صباح اليوم على مشروع قانون منح علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 31 جنيها وحد أقصى 151 جنيها، لافتًا إلى أنه سيتم صرف العلاوة بدءًا من أول يوليو المقبل.

وأضاف الزنط خلال داخلة هاتفية له على فضائية ” اكسترا نيوز”، أنه تم الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالدولة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها، كما تم الموافقة على منح علاوة استثنائية خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة علاوة 10 %، بالإضافة لعلاوة غلاء أخرى بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها.

وطالب الزنط وزيرة التضامن الاجتماعى بإيجاد تسهيلات لصرف المعاشات لافتًا إلى أنه يجب اعادة ومراجعة بطاقات تكافل وكرامة، مؤكدًا أنه هناك مجاملات بين الموظفين لمعارفهم فى بطاقات التكافل على حساب المحتاجين.