قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستواصل مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على أن تقتصر المشاركة في الاجتماع على أعضاء اللجنة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم حول الاتفاقية والذي شهد جدلا ومشادات حول هذا الموضوع بين بعض النواب.