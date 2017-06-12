 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 04:15 مساءً
روابط سريعة
"دكتوراه فى الحب " ثانى أيام العيد بحديقة السيدة زينب
FB_IMG_1497257298376

"دكتوراه فى الحب " ثانى أيام العيد بحديقة السيدة زينب

2017-06-12 15:29:23
محيط - شيماء فؤاد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحى “دكتوراه فى الحب ” إنتاج فرقة مسرح الساحة التابعة البيت الفنى للمسرح يعود مرة أخرى ابتداء من ثانى أيام عيد الفطر المبارك على مسرح الحديقة الثقافية  بالسيدة زينب ضمن خطة عروض البيت الفنى للعيد .

يذكر أن العرض افتتح فى شهر إبريل الماضى على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية وحقق نجاحا واقبالا جماهيريا من أهالى محافظة الإسكندرية.

” دكتوراه فى الحب ” تأليف أبو العلا السلامونى، بطولة بثينة رشوان، أشرف مصيلحى، صبحى خليل ، سيف عبد الرحمن،ألحان حسن إش إش،إستعراضات عزت أبو سنة،أشعار شوقى صقر،غناء بلبل الوادى،ديكور محمد هاشم، إخراج ماهر سليم.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3