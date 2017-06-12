قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحى “دكتوراه فى الحب ” إنتاج فرقة مسرح الساحة التابعة البيت الفنى للمسرح يعود مرة أخرى ابتداء من ثانى أيام عيد الفطر المبارك على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب ضمن خطة عروض البيت الفنى للعيد .

يذكر أن العرض افتتح فى شهر إبريل الماضى على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية وحقق نجاحا واقبالا جماهيريا من أهالى محافظة الإسكندرية.

” دكتوراه فى الحب ” تأليف أبو العلا السلامونى، بطولة بثينة رشوان، أشرف مصيلحى، صبحى خليل ، سيف عبد الرحمن،ألحان حسن إش إش،إستعراضات عزت أبو سنة،أشعار شوقى صقر،غناء بلبل الوادى،ديكور محمد هاشم، إخراج ماهر سليم.