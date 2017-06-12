أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم توقيع اتفاقية مع محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر اتفاقية تعاون لتطوير منطقة علي عيد، يستفيد منه سكان 700 وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية حوالي 68.5 مليون جنيه.

وأضاف” صديق” خلال لقائه لفضائية “أون لايف”، اليوم الاثنين، أنه سيتم توفير الدفعة الأولى، وقيمتها 20 مليون جنيه، والتنفيذ خلال 14 شهرًا، موضحًا أن الأعمال التى سيتم تنفيذها، ويستفيد بها سكان المنطقة: ردم جورة وتسوية الأرض، وتنفيذ شبكة كاملة للصرف الصحي، وشبكات طرق، وكهرباء، ومياه، وإنشاء العمارات سكنية لتوفير 104 وحدات سكنية، وحوالي 16 وحدة تجارية.

وأشار “صديق” إلى أنه سيتم نقل 160 أسرة فقط من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، وذلك من إجمالي 4531 أسرة، موضحا أن باقي الأسر إما ترغب في الحصول على تعويض أو الإقامة في المنطقة بعد التطوير.

أوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن اتفاقية التعاون الموقعة لتنفيذ سوق التونسى الحضارى الجديد بحى البساتين بالتعاون مع محافظة القاهرة ستسغرق 24 شهرا على مراحل متوازية بتكلفة حوالى 180 مليون جنيه موضحا أن المحافظة وفرت موقعين بديلين لسوق التونسى القديم بالمنطقة الصناعية بحى البساتين الأول على مساحة حوالى 30 ألف م2 ويواجهه الموقع الثانى بمساحة 25 ألف م2 بجوار محطة الكهرباء مشيرًا إلى أن المواقع الجديدة روعى عند اختيارها قربها من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الاجتماعى لقاطنيه.