علق السفير القطري في العاصمة الروسية موسكو، فهد بن محمد العطية،على أزمة بلاده مع دول الخليج والتي تم تصعيدها بقرار المقاطعة الذي أصدرته السعودية ومصر والبحرين والإمارات، قائلا: إن هناك تباينا في وجهات النظر بين الأشقاء بالخليج أدى بطبيعة الحال إلى وجود توجه لدينا يؤثر بصورة سلبية على مسار التعاون، أما عن مصر فقال إن العلاقة معها تبقى دائما وأبدًا مبنية على الاحترام المتبادل.

وقال السفير القطري لدى موسكو في حوار أدلى به لموقع «سبوتنيك» نشر اليوم الاثنين، نحن نمر بظرف دقيق في الشرق الأوسط وهو ظرف له تداعياته، لذلك لا أعتقد أن قاداتنا في دول مجلس التعاون سيسمحون لهذا الظرف أو لهذه التداعيات أن تؤثر سلبًا على مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نحن لا نقف عائقا أمام تطور أشقائنا في مصر، وإنما ندعمهم في مسيرتهم التي نتمنى أن تجعل من مصر دولة قوية لها دورها في الشرق الأوسط، ولكن نتمنى أيضا أن يكون هناك عامل استقرار داخلي في مصر حتى يتمكن هذا البلد والشعب العظيم من تحقيق طموحاته في ظل المقدرات المتوافرة لديه.