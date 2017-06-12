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بحضور السيسي وميركل.. انطلاق قمة «الشراكة مع أفريقيا»
السيسي وميركل في مؤتمر صحفي مشترك ـ المانيا

بحضور السيسي وميركل.. انطلاق قمة «الشراكة مع أفريقيا»

2017-06-12 15:24:54

انطلقت، قبل قليل، بالعاصمة الألمانية برلين، فعاليات القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار فى مستقبل مشترك”.

يأتي ذلك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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