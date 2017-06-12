ضمن برنامج الشهر الكريم يستكمل مسرح القاهرة للعرائس ليالى عرض ” الليلة الكبيرة” على مسرح الميدان بساحة الهناجر بالأوبرا فى اطار التعاون بين البيت الفنى للمسرح و صندوق التنمية الثقافية.

وعن اختيار “الليلة الكبيرة” يشير الفنان محمد نور أنه العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، و يعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير ناجى شاكر ، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة و مبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير صلاح جاهين والموسيقار الكبير سيد مكاوي فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس، فهو أهم عرض فى تاريخ المسرح المصرى وهذا ليس مبالغة أو تحيز، لكنه واقع أكدته نسب المشاهدة العالية والاقبال الجماهيرى الضخم الذى يصاحب عرض الليلة الكبيرة فى أى مكان تعرض فيه، فلم يحدث فى تاريخ المسرح المصرى أن استمر عرض مسرحى أكثر من 55عاما وما زال بنفس الاقبال الجماهيرى وحالة الاستمتاع التى نراها فى أعين المشاهدين واندماجهم الكامل فى العرض على اختلاف ثقافتهم وفئاتهم العمرية المختلفة، فهو نموذج فنى له خصوصيته الفنية يرصد لمحة تاريخية فى حياة المجتمع المصرى.

و عن مشاركة العرض هذا العام فى أماكن مختلفة خارج مسرح القاهرة للعرائس قال نور ان العرض معتاد على التجول خارج خشبة مسرح القاهرة للعرائس طوال العام و خاصة خلال شهر رمضان، و شكر من جانبه عمال و فنيي مسرح القاهرة للعرائس على مجهودهم الكبير فى اعداد و تجهيز العرض ليكون ملائما للعرض فى ظروف مختلفة، و تطويع العرض ليناسب الأماكن المفتوحة، يذكر ان ” الليلة الكبيرة ” بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ، موسيقي سيد مكاوي ، ديكور مصطفي كامل ، عرائس : ناجي شاكر ، إخراج : الراحل صلاح السقا