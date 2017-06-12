القوات الشرعية اليمنية تسيطر علي القصر الجمهوري في تعز2017-06-12 15:10:10
أعلنت القوات الشرعية اليمنية اليوم الاثنين سيطرتها بالكامل على القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز عقب معارك شرسة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وقالت مصادر يمنية ، لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية : “إن رجال الجيش أحكموا سيطرتهم على القصر الجمهوري، بشكل كامل، بعد معارك شرسة خاضوها منذ ساعات الفجر الأولى ضد الحوثيين والمخلوع صالح”.
وأشارت القناة إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح تواصل قصف القصر بعدما سيطر عليه الجيش اليمني..فيما سيطرت القوات الشرعية - في وقت سابق - على عدد من المباني السكنية في محيط القصر واعتقلت 12 مسلحا من المتمردين من بينهم قيادي ميداني.
وعلى صعيد آخر .. أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي أحبطت هجوما واسعا لعناصر تنظيم القاعدة على معسكر للجيش في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت.
وقال المصدر العسكري ـ للقناة ذاتها ـ إن قوات النخبة أفشلت الهجوم واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين..مضيفا :”إن مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن تدخلت في صد الهجوم، واستهدفت عربات عسكرية استخدمها التنظيم في هجومه الإرهابي”.
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