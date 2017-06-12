رفض وفد من البرلمان الألماني لقاء وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان في مكتبه القائم بحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية في إطار المقاطعة الأوروبية للمدينة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي أراضي محتلة.

وأفادت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن أردان ألغى لقاءه مع الوفد الألماني بسبب رفض الأخير انعقاده في القدس الشرقية ، قائلا : إننا لن نمد أيدينا للمقاطعة الأوروبية للقدس الشرقية”، مضيفا : “لن نوافق على مقاطعة القدس عاصمتنا أو أي جزء منها ، من يريد التعلم من معرفتنا وتجربتنا في محاربة الإرهاب مدعو ويجب أن يصل لوزارة الأمن الداخلي حتى وإن كانت تقوم في الجانب الشرقي من المدينة”.

وتابع وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي : “يجب أن تعيد الحكومة الألمانية النظر في سياستها ، بعد 50 سنة حان الوقت لتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحترم سيادتنا فيها”.

ويضم الوفد سبعة نواب من كتل مختلفة في البرلمان الألماني الأعضاء في لجنة الداخلية الألمانية والمسؤولين عن القضايا المرتبطة بأمن الجمهور بما في ذلك تهديدات الإرهاب وإدارة الكوارث.