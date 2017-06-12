العفو الدولية: 643 مفقودا في الصقلاوية على يد ميليشيات الحشد العراقية2017-06-12 15:07:13
كشفت منظمة العفو الدولية، أنه لا يزال 643 رجلا وطفلا في عداد المفقودين في بلدة الصقلاوية الواقعة في محافظة الأنبار بالعراق، بعدما اختطفوا على يد ميليشيات الحشد الشعبي العام الماضي.
وأشارت المنظمة، حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود من السلطات العراقية حول مصير هؤلاء المفقودين.
وبحسب شهادات استقتها منظمة العفو الدولية، فإن آلافا من الرجال والنساء والأطفال الفارين من منطقة الصقلاوية واجهوا أعضاء في ميليشيات الحشد الشعبي بناء على الشعارات المثبتة على بدلاتهم العسكرية، ثم نقلوهم إلى بنايات ومحلات تجارية مهجورة، وقيدوا أيادي المحتجزين وراء ظهورهم، وفي معظم الحالات استخدموا الأصفاد البلاستيكية.
وأضافت المنظمة أنه ” تم نقل الرجال المتبقين في مجموعات خلال الليل إلى مكان وصفه الناجون بأنه “البيت الأصفر”، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
يشار إلى أن عملية الاختطاف تمت خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة، والمناطق المحيطة بها من سيطرة تنظيم داعش.
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