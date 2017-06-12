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حازم إمام يدافع عن لاعب الأهلي
حازم امام‎

حازم إمام يدافع عن لاعب الأهلي

2017-06-12 15:46:31

دافع حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عن عمرو جمال لاعب الأهلي، خلال مشاركته في مباراة تونس، أمس الأحد.
وأضاف إمام، في تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أن عمرو جمال شارك في بضع دقائق من المباراة، إلا أنه نجح في أداء المطلوب منه.
وسقط المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف دون رد، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2019.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن المنتخب قدم مباراة من أسوأ مبارياته مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة.
وتابع إمام “الخسارة من تونس ليست نهاية الكون، خاصة وأن التصفيات مازالت في بدايتها، والمنتخب قادر على التعويض”.

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