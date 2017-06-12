قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحان الثانوية العامة،إن حالة البلبلة الموجودة في الشارع المصري بسبب الامتحانات غير صحيحة بالمرة وضارة بالطلاب.

وأضاف “حجازي” خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المحور”، اليوم الاثنين،أن هناك لقاء مع مصححي مادة الفيزياء بجميع أنحاء الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، للانتهاء من تصحيح العينة العشوائية،وتحديد ما إذا كانت هناك أسئلة شهدت بعض الغموض أم أنها لم تكن واضحة للطلاب، وبالتالي فإنهم لن يترددوا في إلغاء هذه الأسئلة وإعادة توزيع الدرجات.