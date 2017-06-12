 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 02:27 مساءً
روابط سريعة
«التعليم»: إعادة توزيع درجات الأسئلة الغامضة في «لفيزياء»
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

«التعليم»: إعادة توزيع درجات الأسئلة الغامضة في «لفيزياء»

2017-06-12 14:27:03

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحان الثانوية العامة،إن حالة البلبلة الموجودة في الشارع المصري بسبب الامتحانات غير صحيحة بالمرة وضارة بالطلاب.

وأضاف “حجازي” خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المحور”، اليوم الاثنين،أن هناك لقاء مع مصححي مادة الفيزياء بجميع أنحاء الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، للانتهاء من تصحيح العينة العشوائية،وتحديد ما إذا كانت هناك أسئلة شهدت بعض الغموض أم أنها لم تكن واضحة للطلاب، وبالتالي فإنهم لن يترددوا في إلغاء هذه الأسئلة وإعادة توزيع الدرجات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3