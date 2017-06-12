حجازي: «الاقتصاد المصري» الأقوى في أفريقيا2017-06-12 14:23:58
أكد السفير محمد حجازي، سفير مصر السابق لدى ألمانيا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا تتميز بطابع خاص، حيث إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الرئيس للمشاركة في القمة، بعد تفوق مصر في الفترة الأخيرة على نيجيريا، وأصبحت الاقتصاد الأقوى في أفريقيا.
وقال “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أون لايف”، اليوم، الاثنين، إن ألمانيا مدركة أن أفريقيا تواجه تحديات مؤثرة على أوروبا، مؤكدًا أن أمن واستقرار أفريقيا يقلل من خروج الشباب ولجوئهم للدول الأوروبية.
وأوضح أن ألمانيا تعتبر أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار أوروبا، وبالتالى قدرة مصر على تسوية النزاعات المحيطة ومساهمتها الإيجابية فى معالجة القضايا المنطقة الأفريقية والشرق الأوسط.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دعم ألمانيا لمصر اقتصاديا عندما ساهمت فى 2015 بدعم قدره 8 مليارات يورو لشركة سيمنس الألمانية لتقديم 14.5 ميجا وات، هذه المشاركة الألمانية تعد بمثابة دعوة للمجتمع الدولى لمساندة مصر ثقة فى مستقبلها كسوق واعدة وفرصة استثمارية.
وشدد على أن مصر حققت تقدما ملموسا فى البنية التحتية وأصبحت جاذبة أكثر للاستثمار، معربا عن أمله فى جذب المزيد من الاستثمارات بعد برنامج الإصلاح.
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