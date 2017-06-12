قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس إن جميع الدول المنخرطة في أزمة قطع العلاقات مع قطر كانت كلها موجودة قبل بضعة أسابيع بجزيرة “رودس” ، وأسهمت في إنجاح مؤتمر رودس الدولي ، بهدف الاتجاه إلى إنشاء منظمة خاصة للأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وبالتالي فإن اليونان تتحرك على هذا الأساس.

وأضاف في تصريحات له وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة اليوم أن أثينا لها علاقات جيدة مع العالم العربي، وهي تحاول أن تحافظ على توازنات سليمة وعادلة في نفس الوقت، مؤكدا أن الدولة اليونانية لم تكن أبداً قوة استعمارية، بل هي تحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن هناك دولاً ترتبط معها اليونان بعلاقات ممتازة ، والدليل على ذلك أن مصر طلبت من اليونان أن تقوم بتمثيل مصالحها الدبلوماسية والسياسية والقنصلية في قطر، ذلك أن هناك أكثر من 250 ألف مصري يعملون في قطر ، معرباً عن اعتقاده ان نفس الأزمة سوف تتكرر مع دولة أخري، من السابق لأوانه أن يعلن عن اسمها.

ولفت إلى ان التصريحات الصادرة من الدول المعنية يُفهم منها أن المشكلة ليست في تغيير الأشخاص بل في تغيير السياسات ، أي أن تتوافق قطر بشكل أكبر مع السياسة الخارجية المشتركة للدول الأخرى، وهي بالأساس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.