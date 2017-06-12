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رفع «الجلسة العامة» للبرلمان نصف ساعة
السيد الشريف

رفع «الجلسة العامة» للبرلمان نصف ساعة

2017-06-12 14:17:37

قرر السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى، وذلك وفقا لنص اللائحة الداخلية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة فى اجتماعها اليوم، الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة إلى جانب مشروع قانون مقدم حول الصناديق الخاصة.

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