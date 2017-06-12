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7 أغسطس.. محاكمة الفنان طارق النهري في «أحداث الوزراء»
طارق النهري

7 أغسطس.. محاكمة الفنان طارق النهري في «أحداث الوزراء»

2017-06-12 14:13:02

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام للنيابات، يوم 7 أغسطس المقبل إعادة محاكمة طارق النهرى، بعد هروبه 3 سنوات فى قضية حرق المجمع العلمى، كما قررت صرفه من النيابة وإخلاء سبيله.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القت أمس الأحد، القبض على الفنان طارق النهرى بعد هروبه أكثر من 3 سنوات بمنطقة السيدة زينب، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده غيابيا بالمؤبد فى قضية حرق المجمع العلمى والمعروف إعلاميا بـ قضية “أحداث مجلس الوزراء”، بتهمة التجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية”.

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