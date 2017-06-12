ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنه لن يزور المملكة المتحدة في حالة تنظيم احتجاجات كبيرة ضده.

وقالت الصحيفة - في نبأ بثته على موقعها الالكتروني - إن الرئيس الأمريكي تحدث هاتفيا مع ماي في الأسابيع القليلة الماضية..موضحا رغبته في عدم المجئ إذا نظمت مظاهرات ضده.

ونقلت(الجارديان) عن مصدر رفيع في البيت الأبيض قوله : إن ترامب وماي لم يناقشا هذه القضية في اتصالهما الأخير يوم الجمعة الماضية ولكنهما تحدثا في هذا الشأن في اتصالات سابقة.

ويأتي هذا بعد أن أثار ترامب حالة من الغضب في أعقاب هجوم جسر لندن عندما انتقد عمدة المدينة صديق خان لتهدئته الشعب حيث دعا الأخير رئيسة الوزراء لإلغاء الزيارة وكذلك العديد من الشخصيات البارزة في بريطانيا.

وقال مستشار في الحكومة البريطانية - كان حاضرا أثناء الاتصال الهاتفي - : “إن ماي تفاجأت بتصريحات ترامب ومن المتوقع أن يتم تأجيل الزيارة حتى إشعار آخر لأن الرأي العام البريطاني ليس إيجابيا بشكل عام تجاهه”.

وكانت ماي قد دعت ترامب وزوجته لزيارة بريطانيا رسميا بعد أسبوع من تولي ترامب الحكم حينما سافرت إلى واشنطن للقائه وهي الزيارة التي تم وصفها بأنها علامة على أن العلاقة الأمريكية البريطانية الخاصة أصبحت أقوى من ذي قبل..ولكن منذ ذاك الحين كان هناك عدد من المطالبات بتأجيل الزيارة بعد أن اتخذ ترامب العديد من التدابير السياسية المثيرة للجدل.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية : إن الدعوة مازالت قائمة ولكن لم يحدد لها موعد .. فيما كان قد نوه المسئولون قبل ذلك إلى أنه كان من المتوقع أن تكون في أكتوبر المقبل.

وأكد مسئولون في البيت الأبيض أنه أجريت عدد من المناقشات بشأن هذه الزيارة وأن جدول رحلات ترامب ممتلئ الآن، ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى بولندا وألمانيا الشهر القادم، ووافق على حضور قمم في فيتنام والفلبين، وهناك مناقشات حول قيامه بزيارة إلى اليابان وربما كوريا الجنوبية.