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منى عمر: أفريقيا «ملاذ أوروبا» مستقبلاً
منى عمر

منى عمر: أفريقيا «ملاذ أوروبا» مستقبلاً

2017-06-12 14:06:11

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تحرك أوروبي تجاه أفريقيا بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الغرب ينظروا إلى أفريقيا على أنها الملاذ في المستقبل، لذا تتوجه إليها، وتعمل على الاستثمار بها.

وأشارت “عمر”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع عبر فضائية “المحور”، اليوم الإثنين، إلى أن الغرب يسعون لفتح مجال للتنمية بصورة أكبر في أفريقيا، حتى يقللون من أعداد الهجرة الغير شرعية والتي يضارون منها.

وأضافت أن الجميع يجب أن يعلم أن أفريقيا ليست جهل ومرض فقط، بل لديها إمكانيات هائلة، يمكن الاستفادة منها، متسائلة: “لماذا نتجاهل أفريقيا؟”.

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