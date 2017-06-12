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القبض على الفنان طارق النهري
طارق النهري

القبض على الفنان طارق النهري

2017-06-12 22:51:07

ألقت قوات مباحث القاهرة القبض على الفنان المصري طارق النهري بمنطقة السيدة زينب بعد تهربه من حكم قضائي.

وقال رئيس المباحث أنه تم عمل كمين للفنان بعد أن تم التأكد من تردده على هذا المكان، وتم القبض عليه، واعترف الفنان بتهربه من الحكم.

وذكرت تقارير صحفية ان الفنان هارب من حكم بالمؤبد في قضية حرق المجمع العلمي عام 2011.

يذكر أن حرق المجمع العلمي جاء على خلفية أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وتم القبض على النهري في إبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه في هذه القضية وتم إخلاء سبيله بعدها بأيام.

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