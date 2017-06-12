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نجوم الصوت الذهبي بقصر الأمير طاز الأربعاء القادم
الصوت الذهبي رمضان

نجوم الصوت الذهبي بقصر الأمير طاز الأربعاء القادم

2017-06-12 14:00:13
رهام محمود

تحت عنوان الإبداع في مواجهه الإرهاب، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، في إطار احتفالات قطاع الصندوق بشهر رمضان الكريم، حيث يقام بقصر الأمير طاز حفل الصوت الذهبي، وذلك في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء 14 يونيو الموافق 19 رمضان

يقود حفل الصوت الذهبي المايسترو الدكتور خالد إبراهيم، حيث يغني وليد الليثي أغنية ” مضناك جفاه” ، علياء عمرو “مدام تحب بتنكر لية”، ” امتي هتعرف” ، وتغني ثريا مدحت ” ان راح منك يا عين”، كريم حسام “تملي في قلبي”، ” يا حلو ناديني”، أحمد حسن ” ساكن في حي السيدة”، مونيكا لمعي” أه لو تعرف، دوارين”، دينا حمدي ” تهجرني بحكاية”.

جدير بالذكر أن مسابقة الصوت الذهبي أقيمت دورتها الثانية مؤخرا، اشراف عام الفنان محسن فاروق، وتسابق خلالها 170 متاسبق وصل منهم 11 متاسبق للدور النهائي

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