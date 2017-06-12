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مرتضي متصور: الزمالك اول نادي يتعاقد مع شركة أمن متخصصه
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مرتضي متصور: الزمالك اول نادي يتعاقد مع شركة أمن متخصصه

2017-06-12 13:56:36
وكالات

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان النادي الابيض اول نادي يتعاقد مع شركة امن متخصصه.

واضاف منصور علي هامش المؤتمر الصحفي للاعلان عن التعاقد مع شركة فالكون للامن ان المجموعه التي يتتواجد بالنادي 43فرد من الشركة.

واكد  رئيس الزمالك ان قيمه العقد مع فالكون  900 ألف جنيه ف السنه وسيبدأ يوم 15 من الشهر الجاري.

وشدد منصور علي ان الامن العادي متواجد ولن يتم الاستغناء عن احد.

وواصل قائلا ” ان لزمالك يضم صفوة المجتمع وحمايتهم مسئوليتنا”.

واضاف منصور ان البوابات ستكون الكترونيه وبالكارنيهات وانه اول نادي ف مصر هيكون  له بوابات الكترونية.

واختتم ان البوابات ستكون مراقبه بالكاميرات.

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