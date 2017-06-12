قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في العلاقات الدولية، إن قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا في برلين في غاية الأهمية، خاصة في ظل تنامي المشاكل التي تواجه دول قارة أفريقيا وعلى رأسها الإرهاب، وضعف الاقتصاد.

وأشارت “البشبيشي”، خلال اتصال عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أن مصر أثبتت جدارة في تحسين وضعها الاقتصادي بعد تعرضها لعدد من الهجمات الشرسة سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، متوقعة أن القارة الأفريقية ستشهد عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.