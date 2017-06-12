بالصور...وصول مرتضي وخالد لمؤتمر الزمالك وفالكون2017-06-12 13:50:38
وصل مرتضي رئيس نادي الزمالك الي مقر المؤتمر الصحفي الذي يقام اليوم بمقر النادي للاعلان عن التعاقد مع شركة فالكون للامن.
كما وصل يصل رئيس شركه فالكون شريف خالد الي مقر المؤتمر بالقلعه البيضاء.
ويقيم نادي الزمالك مؤتمر صحفي اليوم الإثنين من أجل الكشف عن تعاقد النادي مع شركة فالكون التي تتولى تأمين مقر النادي في الفترة القادمة.
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