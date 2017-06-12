آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك ضد التجنيد بجيش الاحتلال

تظاهر نحو 150 ألف يهودي من طائفة الحريديم المتدينة من الذين يعيشون في نيويورك ضد التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...