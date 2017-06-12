أكد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة ، أن السفارة تقوم حاليا بتجديد تصاريح العمل للمواطنين المصريين من أبناء الجالية المقيمين في دولة قطر الراغبين في التجديد، تيسيرا وتسهيلا لهم ، حيث يتم استخراجها لأول مرة أو تجديدها من الإدارة العامة للتصاريح التابعة لوزارة الداخلية في مصر .

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة، وذلك في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية المتواجدة في قطر.

وأشار المستشار العمالي هشام كامل، إلى أن تجديد التصريح بالنسبة لأكثر من 40 سنة يتم التسليم في اليوم الثالث من التقديم ، ولأقل من 40 سنة يتطلب موافقة الإدارة العامة لتصاريح العمل.

وقال إن المستندات المطلوبة للتجديد تتمثل في صورتين شخصيتين ، وصورتين من جواز السفر من صفحة 2 حتى 9 ، بالإضافة إلي صورة الإقامة، وصورتين من دفتر إذن العمل القديم بالكامل ، فضلا عن أصل الدفتر، وشهادة لمن يهمه الأمر مصدقا عليها من الخارجية القطرية بأنه على رأس العمل، وقرار بالإجازة أو الإعارة من جهة العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام.

وتبلغ تكلفة إصدار تصريح العمل للمؤهلات العليا 400 ريال لمدة عامين، و215 ريالا لمدة عام واحد ، وما دون المؤهل العالي 170 ريالا عن عام واحد، و310 ريالات لمدة عامين.