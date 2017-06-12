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تبادل الاتهامات داخل جلسة استماع «تيران وصنافير»
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

تبادل الاتهامات داخل جلسة استماع «تيران وصنافير»

2017-06-12 13:51:10

شهدت جلسة استماع مناقشة اتفاقية “تعيين الحدود” بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً بـتيران وصنافير”، حالة من الهرج والمرج، داخل البرلمان المصري.

جاء ذلك، بعد تبادل الاتهامات بين مؤيدي ورافضي الاتفاقية، حيث وشهدت الجلسة العديد من المشادات والمشاجرات، بين ائتلاف “دعم مصر”، ونواب تكتل “25-30”.

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