شهدت جلسة استماع مناقشة اتفاقية “تعيين الحدود” بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً بـتيران وصنافير”، حالة من الهرج والمرج، داخل البرلمان المصري.

جاء ذلك، بعد تبادل الاتهامات بين مؤيدي ورافضي الاتفاقية، حيث وشهدت الجلسة العديد من المشادات والمشاجرات، بين ائتلاف “دعم مصر”، ونواب تكتل “25-30”.