

قال قائد الشرطة الإتحادية العراقية الفريق رائد جودت، إن قواته أتمت مهامها القتالية في حي الزنجلي غرب الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

وأضاف جودت، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، أن “قوات الشرطة الاتحادية بدأت في التقدم تجاه مستشفى الشفاء لإحكام السيطرة على أخر جيوب داعش شمال المدينة القديمة، بالتزامن مع تقدم وحدات خاصة باتجاه جامع النوري غرب الموصل”.

من جانبه، قال العميد وليد خليفة مجيد نائب قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العراقي، إن القوات العراقية دمرت عددا من مقرات “داعش” في حي الزنجلي، كما قتلت العديد من قناصي التنظيم في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هدفهم الرئيسي هو إنهاء وجود “داعش” وتطهير حي الزنجلي وحي باب سنجار وحي الشفا بالكامل.