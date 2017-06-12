أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمهامهم وقسم الولاء للوطن المفدى ستظل الدرع الواقية لمصر، والحامى لوحدة وسلامة أراضيها ، والحصن المنيع لشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من أبطال ومقاتلي القوات الجوية وعدد من طلبة الكلية الجوية حيث شاركهم وجبة الإفطار، معربا عن إعتزازه بمستوى الإستعداد والجاهزية والجهود التي يبذلها مقاتلى القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف ، مؤكدًا أن ذلك يعد مدعاة للفخر في ظل تحديات كثيرة تواجه الوطن وأمنه القومى.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا تكريمًا لأرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وإعتزازه وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على عزة الوطن وكرامته.

وثمن جهود رجال القوات الجوية في تأمين حدود مصر وضرب معاقل التكفيريين وتقديم الغطاء الجوي لقوات إنفاذ القانون خلال مواجهاتها مع الخارجين على القانون، وما يمثله ذلك من ردع للتنظيمات الإرهابية والقوي الداعمة لها، وكل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وتهديد أراضيه.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.