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13 يوليو.. الحكم على «سكرتير مبارك» بتهمة الكسب
محكمة_

13 يوليو.. الحكم على «سكرتير مبارك» بتهمة الكسب

2017-06-12 13:37:33

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، مد أجل حكمها على ورثة اللواء جمال عبدالعزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى اتهامه بالكسب غير المشروع، لـ13 يوليو المقبل.

وكانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الأمر، وقالت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى الجناية رقم 15 كسب غير مشروع لسنة 2011، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظر موضوع القضية.

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