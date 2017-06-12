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اعتقال زعيم المعارضة الروسي "أليكسي نافالني"
المعارض الروسي أليكسي نافالني

اعتقال زعيم المعارضة الروسي "أليكسي نافالني"

2017-06-12 13:37:12
أ ش أ

اعتقلت السلطات الروسية اليوم الإثنين زعيم المعارضة أليكسي نافالني في منزله، وذلك وفقا لما أعلنته زوجته يوليا نافالني في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن اعتقال نافالني جاء بعد دعوته لتنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء روسيا للاحتجاج ضد الفساد.

وكان نافالني قد اعتقل في شهر مارس الماضي لاتهامه بتنظيم تجمعات عامة دون الحصول على تصريح بذلك.

ويعرف عن نافالني حملته لمكافحة الفساد والتي استهدفت مسئولين كبار مقربين من الرئاسة الروسية .. ويحظر على نافالني الترشح لمنافسة الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات المقررة العام المقبل بعد إدانته في قضية قال إنها ذات دوافع سياسية.

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