«دفاع البرلمان»: إحالة «تيران وصنافير» إلى لجنة فنية2017-06-12 13:23:03
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سُتحال إلى اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة بالأمم المتحدة، والبعد الجغرافى، وذلك عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من نظر الجانب القانونى للاتفاقية.
وأضاف “عامر”، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أنه بدراسة الوثائق المقدمة لمجلس النواب، والنواحى التاريخية والخطابات المتبادلة وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتى “تيران وصنافير” سعوديتان، متابعا: “الجزيرتان وديعتان لدى مصر من المملكة العربية السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسجل لدى الأمم المتحدة، وفى جميع الأحوال “سواء كانت الجزيرتان تتبعان مصر أو السعودية، فإنهما تُستخدمان لحماية الأمن القومى المصرى”.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحاته، إلى أن الجزيرتين ليست فيهما قوات مصرية أو سعودية فى الوقت الحالى، وإنما تدخلان ضمن المنطقة (ج)، وتتواجد عليهما قوات متعددة الجنسيات، مشيرا إلى أن مصر لن تخسر أى شىء بإعادة الجزيرتين، إذ لا توجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأى اكتشافات، مشيرا إلى أن السعودية تعهدت بأنه مع انتقال تبعية الجزيرتين لها، ستلتزم بجميع الضوابط التى تلتزم بها مصر بشأن حرية الملاحة فى خليج العقبة.
وأكد اللواء كمال عامر، أن مصر لا تفرط فى شبر واحد من أراضيها، لكنها أيضا لا تطمع فى أرض الآخرين، وهو الحديث الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أثناء لقاء “الأسرة المصرية”، بتأكيده أنه ليس هناك مواطن مصرى يمكن أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر، وليس بيننا أيضا من يطمع فى سنتيمتر واحد من أرض الغير.
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