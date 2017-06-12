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السفير القطري يتغيب عن اجتماع الجامعة العربية‎
الجامعة العربية - القمة العربية

السفير القطري يتغيب عن اجتماع الجامعة العربية‎

2017-06-12 13:25:11
أ ش أ

تغيب السفير القطرى في القاهرة، مندوب دولة قطر لدى جامعة الدول العربية عن أول اجتماع عربى بعد قطع عدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

واكتفت قطر بتمثيلها في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية وزيرة مفوضة فوزية السليطي من بين أعضاء المندوبية الدائمة بالجامعة العربية.

يأتى ذلك بعد قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية واحتضانها شخصيات متطرفة من جنسيات مختلفة.

وبدأت جامعة الدول العربية اجتماعها اليوم الإثنين على مستوى المندوبين لبحث التغلغل الإسرائيلى في أفريقيا.

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