

بدأت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لبحث سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية.

يعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية، وبرئاسة الجزائر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

يبحث الاجتماع سبل مواجهة المحاولات الإسرائيلية لاستمالة الدول الأفريقية إليها والالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، فتسعى لتنظيم قمة أفريقية - إسرائيلية في جمهورية توغو في أكتوبر المقبل.

كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين والتصدي لأية محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية في القارة الأفريقية وحث الدول القارة على عدم المشاركة في أي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.