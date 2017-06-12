 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 02:30 مساءً
روابط سريعة
بدء أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية
احمد ابو الغيط اﻻمين العام لجامعة الدول العربية ‎‎

بدء أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية

2017-06-12 13:23:06
خاص: محيط


بدأت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لبحث سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية.

يعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية، وبرئاسة الجزائر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

يبحث الاجتماع سبل مواجهة المحاولات الإسرائيلية لاستمالة الدول الأفريقية إليها والالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، فتسعى لتنظيم قمة أفريقية - إسرائيلية في جمهورية توغو في أكتوبر المقبل.

كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين والتصدي لأية محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية في القارة الأفريقية وحث الدول القارة على عدم المشاركة في أي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3