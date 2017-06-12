المدعي العام الأمريكي: ترامب أقالني بسبب عدم ردي على مكالمته

كشف المدعي العام الأمريكي السابق، بريت بهارارا، عن سبب غريب لإقالته من منصبه عقب تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، موضحا أنه أقيل بعد أن رفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس.

وقال بهارارا في أول مقابلة تليفزيونية منذ إقالته، في مارس الماضى، لشبكة “إيه.بي.سي نيوز” الأمريكية، قال فيه: اعتاد ترامب إجراء مكالمات هاتفية عاجلة معه قبل توليه الرئاسة، في مسعى على ما يبدو لإقامة علاقة متينة.

ولكن بعد أن تولى ترامب منصبه، في يناير، رفض بهارارا الرد على أحد اتصالاته لأنها جعلته يشعر بعدم الارتياح، وبعد 22 ساعة طلب منه الاستقالة مع 45 شخصًا آخر.

وتابع: حتى يومنا هذا ليس لدى أي فكرة عن سبب إقالتي.

وأضاف أن تجربته كانت مماثلة لما تعرض له مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب الشهر الماضي، والذي قدم في وقت سابق من هذا الأسبوع شهادة حول مواجهاته مع الرئيس الأمريكي أمام مجلس الشيوخ.

وأوضح بهارارا أن باراك أوباما لم يتصل به طيلة فترة حكمه ولا مرة واحدة، وكان يتوقع نفس الشيء من ترامب، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي نوع من العلاقات بين الرئيس ومدع عام.

يشار إلى أن بهارارا من بين 46 مدعيا عاما أمريكيا تبقوا في إدارة أوباما الذين طلب منهم الاستقالة في مارس الماضي.