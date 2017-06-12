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اليوم.. المصري البورسعيدي يلتقي سموحة في الدوري المصري
المصري البورسعيدي

اليوم.. المصري البورسعيدي يلتقي سموحة في الدوري المصري

2017-06-12 13:17:24

يلتقي اليوم، في العاشرة مساءً، وفي سهرة رمضانية  فريقا المصري وسموحة، ضمن مواجهات الجولة المؤجلة الـ22 من الدوري الممتاز في لقاء ساخن يستضيفه استاد الجيش ببرج العرب.
ويسعى المصري بقيادة العميد حسام حسن للفوز على سموحة ؛ سعيًا للدخول في المربع الذهبي والدخول في المركز الثالث ،
حيث يحتل الفريق البور سيدي المركزالرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة.
وفي المقابل يسعى فريق سموحة بقيادة مؤمن سليمان للفوز على المصري وحصد الثلاث نقاط للدخول في المربع الذهبي .
ويواجه فريق سموحة نقصا عدديا بسبب  الغيابات الناتجة عن الإيقافات أو الإصابات وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء
ويحتل سموحة  المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 50نقطة.

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