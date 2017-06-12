الإمارات وسوريا يسعيان لإنتفاضة قوية في تصفيات المونديال2017-06-12 13:47:50
رغم ابتعادها بنسب مختلفة عن دائرة المنافسة على التأهل المباشر للنهائيات، تسعى منتخبات الإمارات والعراق وسوريا وقطر، إلى انتفاضة قوية، من خلال مبارياتها غدا الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المرحلة النهائية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
وتخوض المنتخبات العربية الأربعة، اختبارات صعبة ومتباينة القوة، في مواجهة منتخبات شرق وجنوب شرق آسيا، في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات.
ويحل المنتخب الإماراتي ضيفا على نظيره التايلاندي، ويصطدم المنتخب العراقي بنظيره الياباني في المجموعة الثانية، فيما يبحث المنتخب القطري عن فوز معنوي على ضيفه الكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد غدا أيضا مباراة مثيرة بين المنتخبين السوري والصيني.
وعلى عكس ما تبدو عليه المواجهة بين المنتخبين التايلاندي والإماراتي، ينتظر أن يخوض الأخير اختبارا صعبا بقيادته الفنية الجديدة المتمثلة في المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا، لتكون المباراة بمثابة “السهل الممتنع”.
وتمثل المباراة غدا الاختبار الرسمي الأول للمدرب الأرجنتيني مع الفريق، منذ توليه المسؤولية خلفا للمدرب الوطني مهدي علي.
ويحتل المنتخب الإماراتي، المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وبفارق سبع نقاط أمام منتخبات اليابان والسعودية وأستراليا.
ويتذيل المنتخب التايلاندي المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق ثلاث نقاط خلف العراق.
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