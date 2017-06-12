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إسماعيل يبحث مع وزير التنمة المحلية جهود «إزالة التعديات»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

إسماعيل يبحث مع وزير التنمة المحلية جهود «إزالة التعديات»

2017-06-12 12:48:27

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة ما بعد عمليات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

ومن المقرر، أن يناقش اللقاء وضع ضوابط تقنين الأوضاع على أملاك الدولة للمساحات الصغيرة بالعشوائيات والمتخللات السكنية.

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