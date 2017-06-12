أمرت محكمة جُنح الهرم، برئاسة المستشار علاء سليم، بالتحفظ على الفنانة مريهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، لحين صدور قرار في القضية.

كان عاصم قنديل، المحامي دفاع الفنانة مريهان حسين، قد طلب رد المحكمة في مستهلّ الجلسة، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.